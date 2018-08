Isernhagen

Hartnäckig, aber letztlich erfolglos waren Unbekannte in Isernhagen N.B., die am Wochenende in ein kleines Restaurant an der Straße Am Ortfelde in Höhe Fuhrbleek eindringen wollten. Zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, versuchten sie nacheinander, die Glasscheibe der Eingangstür einzuschlagen, die Tür aufzuhebeln sowie ein Fenstergitter herauszureißen. Doch alles führte nicht zum Erfolg.

Am Rehbocksweg in H.B. schlug ein Täter in der Nacht zu Freitag ein kleines Loch in eine der Dreiecksscheiben eines BMW, gelangte jedoch nicht in den Innenraum. Mehr Erfolg hatte ein Dieb in der Nacht zu Sonnabend in Kirchhorst: An der Steller Straße schlug er die Seitenscheibe eines VW Passat ein und stahl dann aus dem Handschuhfach ein mobiles Navigationsgerät. Dieser Diebstahl ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Sonnabend, 8 Uhr.

Die Polizei, Telefon (05139) 9910, hofft nun zu allen drei Fällen auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter