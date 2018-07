Isernhagen H.B.

Bargeld und drei Handfunkgespräche haben Unbekannte aus einem Bürocontainer erbeutet, der in Isernhagen H.B. am Landwehrdamm steht. Um ins Innere zu gelangen, hatten die Täter zuvor ein Schutzblech gewaltsam entfernt und eine Fensterscheibe des Containers eingeschlagen. Die Tatzeit lag, wie die Polizei am Dienstag meldete, zwischen vergangenem Sonnabend, 15 Uhr, und Montag um 5 Uhr. Zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben.

Wer hat in diesem Zeitfenster etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugenhinweise werden erbeten an das Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139)9910 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von Martin Lauber