Die Hortbetreuung in H.B. und Kirchhorst soll künftig auch in den Klassenräumen der Grundschulen möglich sein. Die Gemeinde könnte sich so das Aufstellen von Hort-Containern und somit 160.000 Euro sparen. Darüber berät der Sozialausschuss am Mittwochabend öffentlich in der Buhrschen Stiftung.