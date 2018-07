Altwarmbüchen

Unbekannte haben in Altwarmbüchen einen etwa 100 Kilogramm schweren und 400 Euro teuren Druckbehälter für eine Bewässerungsanlage gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben eines Polizeisprechers zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, auf einer Baustelle auf dem Gelände des Schulzentrums am Helleweg. Um an den rund 1,50 Meter hohen Druckbehälter zu gelangen, öffneten die Täter einen Bauzaun. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem mit zwei Personen besetzten weißen Mercedes Sprinter, den ein Zeuge am Dienstag gegen 22.30 Uhr an dem Bauzaun bemerkt hatte. Weitere Hinweisgeber sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter