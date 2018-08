Isernhagen F.B

Drei der prominentesten und meist beschäftigten Blues-Musiker Deutschlands wollen den Zuhörern in Isernhagen bei Außentemperaturen jenseits der 30-Grad-Marke tüchtig einheizen. Stammgast Henning Pertiet sowie Niels von der Leyen und Andreas Bock präsentieren am Donnerstag, 16. August, ab 20 Uhr im Kulturkaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. Boogie und Blues für vier Hände und ein Schlagzeug.

Eingeladen zu diesem Abend hat Henning Pertiet, einer der innovativsten Boogie-Musiker Deutschlands, den man Stammgästen des Kulturkaffees nicht mehr vorstellen muss. Niels von der Leyen gehört zur jungen Generation von Pianisten, die sich dem authentischen Boogie-Woogie und Blues Piano widmen. Die Musik der Pioniere Albert Ammons, Pete Johnson und Meade Lux Lewis gehört zu seinem Handwerk, aber auch die leidenschaftliche Weiterentwicklung dieser Musik. Begleitet werden die beiden Pianisten von Andreas Bock, einem Schlagzeuger von internationalem Rang. 2016 wurde er mit dem „German Blues Award“ als bester Blues-Schlagzeuger des Landes ausgezeichnet.

Der Boogie-Woogie bildet die musikalische Grundlage dieses Trios. Drei Profis, drei Instrumente - da bleibt viel Raum für jedes einzelne. Das Trio präsentiert sich an diesem Abend nicht nur traditionell, sondern auch innovativ und mutig, verspricht Veranstalter Stefan Rautenkranz – „mit Riesenspaß beim Improvisieren und voller ungebremster Energie“.

Eintrittskarten kosten 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro im Vorverkauf. Voranmeldungen und Reservierungen sind möglich unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Frank Walter