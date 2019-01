Isernhagen H.B

Vermutlich beim Rangieren hat ein Unbekannter am Wochenende an der Chromstraße im Gewerbegebiet Isernhagen H.B. zwei Zaunelemente eines Firmengrundstücks beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne die Polizei zu verständigen oder sich mit dem Eigentümer des Zaunes in Verbindung zu setzen. Ereignet haben muss sich der Vorfall zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und hofft auf Zeugen, die sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (0511) 9910 melden sollten.

Von Frank Walter