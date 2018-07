Isernhagen F.B

Das halbe Dutzend ist voll: Zum sechsten Mal ist die Kultband Godewind zu Gast bei der Reihe „Kultursommer“ im KulturKaffee Rautenkranz. Die friesische Traditionsband betritt am Freitag, 3. August, um 20 Uhr wieder die Bühne – und startet ein erneutes Heimspiel. Aktuell ist Godewind mit einem Club-Programm unterwegs und kann dabei aus einem 700 Lieder umfassenden Repertoire schöpfen.

Die vierköpfige Band der sanften Klänge und der einfühlsamen, romantischen Töne präsentiert neue Lieder und lässt mit Spielfreude und Virtuosität auch neu arrangierte „alte Bekannte“ erklingen. Anja Bublitz (Flöte, Percussion und Gesang), Shanger Ohl (Keyboard, Gitarre und Gesang), Sven Zimmermann (Bass, Gitarre, Gesang) und Heiko Reese (Schlagzeug, Percussion und Gesang) komplettieren so die Liebeserklärung an Norddeutschland zu einem besonderen Konzert. Sie singen vom Deich, vom Wind und vom Meer und sorgen mit viel Ironie und Humor mit ihren „plattdüütschen Leeders jümmers för een goode Wind“.

Seit 38 Jahren ist die Gruppe Godewind mit ihren platt- und hochdeutschen Titeln auf der Bühne präsent, sie veröffentlichte mittlerweile 45 Tonträger. Für ihr Club-Programm brauchen die Musiker keine großen Säle. Sie treten in Kirchen und kleinen Räumen auf. Dafür benötigen sie je nach der Akustik nur ein Minimum an Technik. Besonders schätzen sie dabei die große Nähe zum Publikum, die sie in größeren Hallen nicht hätten. Neben überwiegend eigenen Titeln hat die Band auch einige Überraschungen im Programm wie etwa ins Plattdeutsche übersetzte Coversongs berühmter Vorbilder.

„Die Musiker treffen den Nerv ihrer Fans weit über Nordfriesland hinaus“, sagte dereinst Peter-Harry Carstensen, der ehemalige Ministerpräsident Schleswig-Holsteins. Der langjährige Erfolg von Godewind sei ein Beleg dafür, „wie sehr wir Menschen Vertrautheit, Nähe und Geborgenheit brauchen“.

Die Nähe soll auch in Isernhagen F.B. auf Gegenseitigkeit beruhen, wie das Team des KulturKaffees verspricht: Jeder Zuhörer könne in Pausen oder nach dem Auftritt mit jedem der Musiker sprechen, Fragen stellen oder ein Autogramm bekommen – denn niemand aus der „Familie Godewind“ habe Starallüren, trotz der vielen Erfolge in all den Jahren.

Die Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf 25 Euro und an der Abendkasse 30 Euro. Einlass wird ab 18.30 Uhr gewährt. Ticketreservierungen sind unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier