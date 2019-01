Altwarmbüchen

Diese Aktion dürfte für einem 21-Jährigen teuer zu stehen kommen: Der Mann wurde am Sonnabendabend gegen 23 Uhr von der Polizei in der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen am Steuer eines Autos erwischt, obwohl er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Rahmen der Kontrolle widersetzte er sich den Beamten und zog einen von ihnen an den Haaren. Daraufhin schrieben die Polizisten nun nicht nur eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs und Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern noch eine weitere, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von Thomas Oberdorfer