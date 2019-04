Isernhagen F.B

Es ist fast schon Tradition: Am Mittwoch, 1. Mai, wecken Karin und Stefan Rautenkranz in und vor ihrem KulturKaffee an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. wieder die Lust auf den Frühling. Von 12 bis 18 Uhr öffnet dort die Ausstellung „FrühlingsLust“ – mit gehobenem Kunsthandwerk und Designstücken.

Sinn für Besonderheit wecken

Die Sinne der Besucher für die Besonderheiten von guten, natürlichen Materialien und handwerklicher Fertigung zu schärfen und den Blick für die Qualität der einzelnen Arbeiten zu ermöglichen: Das war der Ursprungsgedanke der Veranstalter. Verbindendes Element der Aussteller ist das handwerkliche Können und die Leidenschaft zum Experiment mit Material und Form. Daraus entstehen in individueller Umsetzung und nach eigenen Entwürfen kunsthandwerkliche Unikate, fernab von Massenproduktion und Mainstream.

Silke Jüngst präsentiert Unikate aus Gold und Silber. Quelle: privat

Kunsthandwerk von Schmuck bis Buchkunst im Angebot

In diesem Jahr sind unter anderen Anngret Beken mit ihren Manufakturseifen und Wohntextilien sowie Martina Finkenstein mit ihren Taschen und Schals dabei. Gisela Berg bietet Textildesign an, Uta Heine Knopfbilder- und schmuck. Silke Jüngst präsentiert Unikate aus Gold und Silber, Silvia und Erwin Kreye haben Buchkunstarbeiten im Angebot, und Gaby Zukowski hat diverse Objekte zum Tragen kreiert. Unter den Ausstellern finden sich auch Ziegenkäseprodukte von „La chèverie“.

Für das leibliche Wohl sorgt in gewohnter Manier das Team vom KulturKaffee Rautenkranz mit regionalen Kuchen- und Spargelspezialitäten. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Handtaschen wie diese von Martina Finkenstein finden sich in der Ausstellung. Quelle: privat

Von Carina Bahl