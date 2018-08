Isernhagen N.B

Autofahrer auf der L381/Burgwedeler Straße müssen sich von Mittwoch, 8. August, an auf Behinderungen nahe Rosen-Kroppen einstellen. Für erforderliche Erdkabel-Arbeiten muss die Fahrbahn in Isernhagen N.B. in Höhe der Einmündung Schlesierdamm bis einschließlich Freitag, 17. August, gesperrt werden. Während der zehntägigen Bauzeit regeln Ampeln den Verkehr an der Baustelle. Im Berufsverkehr sollen die Ampeln laut der Gemeindeverwaltung gegebenenfalls nach Erfordernis per Hand geschaltet werden.

In der Vergangenheit hatte oft schon kurze Baustellen auf der viel befahrenen Landesstraße morgens an Werktagen zu längeren Staus geführt. Viele Autofahrer waren deshalb über die Kreisstraße 113 durch Isernhagen F.B. und K.B. ausgewichen.

Von Frank Walter