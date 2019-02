Isernhagen H.B

Bereits in den Sechzigerjahren war Andy Fairweather Low als Sänger und Bandleader der Popgruppe Amen Corner unterwegs. Jetzt kommt er mit seiner aktuellen Band am Sonnabend, 9. Februar, in die Blues Garage nach Isernhagen.

Amen Corner hatte damals vier Top-30-Hits. Die Single „If paradise is half as nice“ erreichte im Jahr 1969 für zwei Wochen Platz 1 der britischen Charts, doch kurz danach löste sich die Band auf. Mitte der Siebzigerjahre startete Andy Fairweather Low dann seine Solokarriere, bis 1980 veröffentlichte er vier Alben. Danach betätigte er sich vor allem als Gastmusiker. Er spielte mit Künstlern wie Bob Dylan, Joe Cocker, George Harrison und Elton John. Auch B.B. King, Dave Gilmour und Jimi Hendrix gehörten zu seinen musikalischen Weggefährten, mit denen er auf der Bühne stand. Heute ist Fairweather Low vor allem als regelmäßiges Mitglied der Live-Bands von Eric Clapton und Roger Waters bekannt.

In der Blues Garage gastiert der Brite mit seiner Band The Low Riders. Mit dabei sind Paul Beavis am Schlagzeug, Dave Bronze an Bass und Mikrophon sowie Nick Pentelow an Saxophon und Klarinette.

Das Konzert in der Blues Garage, Industriestraße 3-5, beginnt am Sonnabend, 9. Februar, um 21 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Karten an der Abendkasse kosten 30 Euro, im Vorverkauf 25 Euro. Reservierungen zum Vorverkaufspreis sind möglich auf www.bluesgarage.de. Karten gibt es zudem in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle, Im Mitteldorf 17 in Großburgwedel.

Von Gabriele Gerner