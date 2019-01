Altwarmbüchen

Vermutlich ein Lastwagenfahrer hat an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen beim Rangieren einen Verkehrsunfall verursacht und ist dann geflüchtet, ohne die Polizei zu verständigen oder den geschädigten Fahrzeugbesitzer zu kontaktieren. Laut eines Polizeisprechers hatte sich der Unfall zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, am Wendehammer an der Stichstraße hinter der Gemeindebücherei ereignet. Der dort in einer Parkbucht abgestellte graue BMW wurde im Bereich der Motorhaube beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Isernhagen finden Sie hier.

Von Frank Walter