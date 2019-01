Altwarmbüchen

Mindestens ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag versucht, in ein Reihenendhaus an der Lahriede in Altwarmbüchen einzudringen. Dabei beschädigte er zwischen 17 und 18.08 Uhr die Verglasung der Terrassentür und versuchte zudem, die Terrassentür aufzuhebeln. Allerdings konnte sich der Täter weder auf die eine noch auf die andere Art Zutritt zu den Wohnräumen verschaffen. Die Polizei, Telefon (05139) 9910, hofft nun auf Zeugenhinweise.

Die Straße Lahriede in Altwarmbüchen war erst am Freitag, 11. Januar, zum Tatort eines Tageswohnungseinbruchs geworden. Dabei hatten Unbekannte zunächst erfolglos versucht, eine Terrassentür und zwei Fenster aufzuhebeln und dann mit Steinen ein Fenster eingeworfen. In diesem Fall hatten es die Einbrecher ins Haus geschafft.

Von Frank Walter