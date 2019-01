Altwarmbüchen

Gleich auf zwei Arten haben Unbekannte versucht, am Sonnabend zwischen 14 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Möwenkamp einzudringen. Nachdem sie die Außenbeleuchtung mit einem Pullover verhängt hatte, versuchten sie einerseits, die Terrassentür aufzuhebeln, und bohrten andererseits auch ein Loch in einen Fensterrahmen. Ins Haus gelangten die Täter jedoch nicht. Die Polizei, Telefon (05139) 9910, hofft nun auf Zeugenhinweise.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Isernhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Frank Walter