Isernhage

165 Teilnehmer haben gemeinsam 700 Kilometer zurückgelegt: Das ist die Bilanz der sogenannten Feierabendtouren des ADFC in Isernhagen. 22 Mal haben die Radfahrer, wie der Name es verspricht, nach Feierabend gemeinsam in die Pedale getreten. Obendrauf kamen vier Ganztagstouren mit einer Länge von mindestens 50 Kilometern, die unter anderem an die Aller, an die Leine oder für Familien auch zum Waldkater in Bissendorf-Wietze führten.

Premiere: Tour wegen Hitze abgesagt

Erstmals musste in diesem Jahr eine Ausfahrt wegen Hitze abgesagt werden, nur zweimal durchstrich starker Regen die Tourenpläne. Jetzt legt der ADFC bei seinen Feierabendtouren eine Winterpause ein – die Hoffnung bleibt auf einen genauso schönen Sommer im nächsten Jahr. Die Saison startet im April. Weitere Informationen zur Ortsgruppe gibt es hier.

Von Carina Bahl