Altwarmbüchen

Wer sich für Gesundheitsthemen interessiert, sollte sich Sonntag, 31. März, im Kalender rot anstreichen: Für diesen Tag organisiert das Isernhagener Bündnis für Familie den mittlerweile siebten Gesundheitstag. Die sechste Auflage hatte rund 3000 Besucher angelockt.

Das Programm von 11 bis 16 Uhr im Schulzentrum am Helleweg in Altwarmbüchen steht dann unter dem Motto „ Gesundheitstag 2.0“. 48 Aussteller präsentieren dort ihre Angebote zu den Themen Gesundheit, Prävention, Ernährung und Bewegung und beraten die Besucher gleich vor Ort. In einer Veranstaltung finden sich Mediziner, Therapeuten und Vertreter von Sportvereinen und Verbänden zusammen und bieten so den Interessierten die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren.

Dabei sollen Besucher wieder viele Gelegenheiten zum Ausprobieren und Mitmachen bekommen. Sie können beispielsweise Pedelecs und Elektromobile testen, einen Fitnesstest absolvieren, ihre Lungenfunktion und Sehkraft überprüfen lassen und sich in den „Karies-Tunnel“ trauen. In Fachvorträgen erfahren die Besucher Wissenswertes zu den Themen Mediennutzung in der Familie, barrierefreie Musterwohnung, Homebanking sowie Internetnutzung von Jugendlichen. Eine Podiumsdiskussion zum Thema „ Digitalisierung – Wunsch und Wirklichkeit“ rundet das Programm des Gesundheitstages ab.

Von Frank Walter