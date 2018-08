Isernhagen

Gute Nachricht für die Freiwilligen in Isernhagens acht Ortsfeuerwehren: Die langfristig anberaumte 36-Stunden-Übung der Gemeindefeuerwehr ist abgesagt.

Gemeindebrandmeister Clive von Plehn begründete das mit der anhaltenden Hitzewelle und der Fürsorgepflicht für des Gemeindekommandos für die Kameraden. Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze sei es den Ehrenamtlichen nicht zuzumuten, in dicker Einsatzkleidung, mit schwerer Ausrüstung und dann vielleicht auch noch mit Atemschutzmaske vor dem Gesicht eine solche Übung zu absolvieren. Wie im August 2017 hatte die Gemeindefeuerwehr am dritten August-Wochenende wieder an verschiedenen Stationen in Isernhagen all das üben sollen, was auch im Einsatz gefragt ist. Da sich später im Jahr kein Ersatztermin gefunden hat, wird die Übung dieses Jahr auch nicht mehr nachgeholt.

Von Frank Walter