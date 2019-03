Altwarmbüchen

Ein Unfall mit Folgen ereignete sich am Freitagabend in Altwarmbüchen. Eine 35-Jährige ist mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Hannoverschen Straße unterwegs. Plötzlich kommt in Höhe der Häuser 34A bis E ein Auto aus einer Einfahrt, augenscheinlich ohne auf den Verkehr auf dem Radweg zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, reißt die Frau den Lenker ihres Rades herum und lässt sich fallen. Dabei wird sie leicht verletzt. Ohne sich weiter um die Situation zu kümmern, fährt der Autofahrer davon. Die Radfahrerin wird zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet etwaige Zeugen, sich im Kommissariat Großburgwedel unter der Rufnummer (05139) 99110 zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie hier.

Von Thomas Oberdorfer