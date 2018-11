Isernhagen H.B

Eine Spur von Vandalismus hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in Isernhagen H.B. hinterlassen: Gleich acht Autos wurden am Okerweg mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Betroffen waren ein Peugeot, ein Ford C-Max, drei Mercedes, zwei Volkswagen und ein Audi A4. Die Polizei macht keine Angaben zu der Schadenshöhe und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei die Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer