Etwas Gutes zu tun, kann so lecker sein: Zum 27. Mal hat am Sonntag das Benefizkaffee Löwenherz in Altwarmbüchen geöffnet. Das Team aus 14 Ehrenamtlichen hatte zig Torten und Kuchen gebacken. Der Erlös geht eins zu eins an das Kinder- und Jugendhospiz in Syke.