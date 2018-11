Isernhagen NB

Drei Autos im Gesamtwert von 115 000 Euro sind am vergangenen Wochenende vom Gelände des Autohauses Köhler in Isernhagebn NB gestohlen worden. Wie Firmenchef Andreas Köhler bestätigt, handelt es sich um zwei Geländewagen vom Typ Ford Edge in schwarz und dunkelblau sowie um einen schwarzen Ford Kuga. Am Sonnabend, 3. November, um 16.30 Uhr wurden die Fahrzeuge noch gesehen, am Montag, 5. November, um 7 Uhr wurde ihr Fehlen bemerkt. Die Autos waren im Sommer vergangenen Jahres beziehungsweise Anfang dieses Jahres zugelassen worden und dienten als Ausstellungs- und Vorführwagen. Inzwischen waren sie jedoch abgemeldet und standen zum Verkauf, erklärt Köhler.

Drei Autos in einer Nacht waren in Isernhagen zuletzt im Dezember 2017 entwendet worden. Damals schlugen die Täter jedoch nicht bei einem Autohaus zu, sondern entwendeten den Multivan und das Wohnmobil vom Typ VW T5 sowie einen Mercedes-Lastwagen aus nahe beieinander liegenden Straßen. Der Wert der Beute betrug seinerzeit rund 95 000 Euro. Der Diebstahl vom Straßenrand sei auch die häufigere Methode, erklärt ein Polizeisprecher. Insgesamt sind 2017 in Isernhagen und Burgwedel 24 Autos gestohlen worden, vier weitere Versuche scheiterten. In diesem Jahr erwartet die Polizei nach der bisherigen Entwicklung ähnliche Zahlen.

Auch wenn die in den meisten Fällen in Banden organisierten Diebe nicht oft in Autohäusern tätig werden, ist die Firma von Andreas Köhler schon einmal Opfer eines Doppeldiebstahls geworden. Das liege allerdings schon einige Jahre zurück, und damals waren vermutlich auch keine Profis am Werk, meint Köhler: Der Wagen vom Typ Scorpio wurde wenig später in einer Tiefgarage in Hannover entdeckt. Der Fahrer hatte ihn gegen eine Mauer gesetzt „und dann so lange Gas gegeben, bis die Kupplung auseinanderflog“, erinnert sich der Firmenchef. Das zweite Fahrzeug, ein Sportcoupe vom Typ Probe, stand mit defekter Achse vor dem Gefängnis in Hannover.

Die Täter vom vergangenen Wochenende gingen dagegen offenbar wesentlich professioneller vor: „Es gibt keine Spuren“, berichtet Köhler. Die Wagen müssen aufgebrochen worden sein, denn die Schlüssel hingen im Tresor. Er vermutet, dass die Diebe sich die auch SUV (Sports Utility Vehicle) genannten Geländewagen mit mehr als 200 beziehungsweise gut 180 PS gezielt ausgesucht haben. Das geschehe inzwischen oft auch über das Internet, wo die Fahrzeuge zum Verkauf angeboten werden, habe ihm die Polizei gesagt.

Wer in der fraglichen Zeit in der Umgebung des Autohauses etwas Verdächtiges bemerkt oder eins der Fahrzeuge gesehen hat, kann sich unter Telefon (05139) 99 10 an die Polizei in Großburgwedel wenden.

Von Thomas Böger