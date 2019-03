Isernhagen

Die Jugendpflege der Gemeinde Isernhagen bietet für die Osterferien eine verlässliche Ferienbetreuung im Jugendtreff Altwarmbüchen an. Für die erste Ferienwoche von Montag, 8., bis Freitag, 12. April, stehen noch einige Restplätze zur Verfügung. Die Anmeldung ist ausschließlich für die ganze Woche möglich, die Eltern kostet die Betreuung 90 Euro.

Betreuung täglich von 8 bis 16 Uhr

Das Angebot richtet sich an alle Grundschulkinder. Zudem können Kinder angemeldet werden, die sich im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule oder von der Grund- an eine weiterführende Schule befinden. Betreut werden sie täglich 8 bis 16 Uhr. Das Programm beinhaltet Workshops, kleinere Ausflüge und das Mittagessen.

Anmeldungen nimmt die Jugendpflege online auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen entgegen. Für weitere Informationen können sich Interessierte an Jugendpfleger Thomas Jüngst, Telefon (0511) 6153-4030, E-Mail an thomas.juengst@isernhagen.de, wenden.

Von Frank Walter