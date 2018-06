Altwarmbüchen

Aufmerksamen Zeugen ist es wahrscheinlich zu verdanken, dass drei Verdächtige in der Nacht zu Sonnabend nicht in den Hornbach-Markt in Altwarmbüchen eingebrochen sind.

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Freitag gegen 23 Uhr, dass die Männer im Bereich Hannoversche Straße/Ernst-Grote-Straße aus einem Kleintransporter ausstiegen und sich mit Taschen beladen ins Jacobiwäldchen neben dem Baumarkt begaben. Die alarmierte Polizei kontrollierte in unmittelbarer Nähe einen 23-Jährigen, die beiden weiteren Personen konnten flüchten. Eine Sofortfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber über Altwarmbüchen kreiste, blieb ohne Erfolg. Der abgestellte Transporter wurde kontrolliert, der Verdächtige musste die Polizei zur Wache begleiten. Die Ermittler gehen angesichts der Gesamtumstände davon aus, dass er gemeinsam mit seinen Komplizen in den Baumarkt einbrechen wollte.

Von Frank Walter