Altwarmbüchen

Der Hannoveraner Andreas Schmidt gibt am Mittwoch, 13. Juni, ab 19 Uhr ein Orgelkonzert in der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche, Königsberger Straße 2a in Altwarmbüchen. Unter dem Titel „Pomp & Circumstance - Europäische Orgelmusik aus fünf Jahrhunderten“ bringt er unter anderem Werke von Jan Pieterson Sweelinck, Enrico Pasini, Johann Sebastian Bach, César Franck und Edward Elgar zu Gehör. Schmidt ist nach seiner Tätigkeit als Organist und Chorleiter an verschiedenen Kirchen seit 2013 freischaffend als Komponist von Chor- und Orchester-Musik sowie als Chorleiter, Organist, Pianist und Lehrer tätig. Der Eintritt ist frei, die Gemeinde bittet um Spenden.

Von Frank Walter