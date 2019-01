Altwarmbüchen/Isernhagen H.B

Unbekannte sind an der Lahriede in Altwarmbüchen und am Hohenhorster Kirchweg in Isernhagen H.B. in zwei Häuser eingebrochen. An der Lahriede versuchten die Täter bereits am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr zunächst vergeblich, in ein Einfamilienhaus einzudringen – sowohl die Terrassentür als auch zwei Fenster hielten den Hebelversuchen stand. Letztlich warfen die Einbrecher mit zwei Steinen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zum Haus. Angaben zum Diebesgut konnte die Polizei am Montag noch nicht machen.

Ebenfalls unklar ist das Diebesgut im zweiten Fall, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus am Hohenhorster Kirchweg. Dort drangen die Täter zwischen Freitag, 9.30 Uhr, und Sonntag, 22.15 Uhr, durch die aufgehebelte Terrassentür ins Haus ein.

Zu beiden Taten hofft die Polizei Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, nun auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter