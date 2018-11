Isernhagen

Ein Gitarren-Virtuose kommt am Donnerstag, 6. November, in die Grundschule Altwarmbüchen. Der Verein Kulturtresen hat Andreas Kapsalis aus Chicago eingeladen, der seine Fähigkeiten im Konzert unter Beweis stellen will.

Der griechisch-amerikanische Akustikgitarrist und Filmkomponist ist mit seiner einzigartigen „Ten Finger Tapping Technique“ bekannt geworden. Seine Kompositionen sind eine Mischung aus amerikanischer, flamenco-, griechischer, afrikanischer und arabischer Musik, die mit Ornamenten vom Balkan durchzogen ist.

Die 10-Finger-Tapping-Technik ermöglicht es Kapsalis, Bass, Harmonie und Melodie gleichzeitig zu spielen, zusammen mit perkussiven Klängen. Er startet derzeit seine Welttournee und wirbt für sein drittes Soloalbum „Tributes“, das 2019 erscheinen soll.

Andreas Kapsalis tritt am Donnerstag, 6. November, um 19.30 Uhr beim Kulturtresen in der Aula der Grundschule Altwarmbüchen, Bernhard-Rehkopf-Straße 11, auf. Das Kulturtresen-Team bittet um eine frühzeitige Online-Anmeldung auf www.kulturtresen.de oder auch telefonisch unter (0511) 614320. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine (Hut-) Spende gebeten. Es gibt Getränke und kleine Speisen, die gegen Spende abgegeben werden.

Von Elena Everding