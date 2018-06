Altwarmbüchen

Heckklappe, Kotflügel und die hintere Stoßstange eingedrückt: In diesem erheblich beschädigten Zustand hat ein Anwohner in der Nacht zu Sonntag einen auf dem Parkstreifen der Ernst-Grote-Straße abgestellten schwarzen Mini vorgefunden und geistesgegenwärtig die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den Nahbereich intensiv unter die Lupe. Im circa einen Kilometer entfernten Waldkauzweg wurden sie fündig: Dort war ein grauer Ford Fusion mit dem „passenden“ Frontschaden abgestellt. Die Ermittlungen zu dessen unfallflüchtigen Fahrer dauerten am Montag noch an. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Hinweise erbittet sie unter Telefon (05139)9910.

Von Martin Lauber