Altwarmbüchen

Seit 2016 sind Rauchmelder in Niedersachsen Pflicht. Am Lüneburger Damm haben die kleinen Geräte nun eine Frau möglicherweise vor schlimmen Folgen bewahrt. Ein auf dem eingeschalteten Herd liegen gelassenes Kunststoffbrett war dort in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten. Rauchwarnmelder lösten Alarm aus, der schrille Ton weckte die Bewohnerin. Es gelang ihr, die Flammen eigenständig zu löschen. Die um 2.53 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Altwarmbüchen brauchten somit nur noch die Wohnung zu entrauchen. Verletzt wurde niemand. Gegen 3.20 Uhr war der Einsatz für die 14 ehrenamtlichen Retter beendet.

Von Frank Walter