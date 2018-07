Altwarmbüchen

Bei solch anhaltender Abwesenheit von Regen wird selbst das Altwarmbüchener Moor immer trockener – erhöhte Waldbrandgefahr herrscht auch dort, wie sich am Montagvormittag gezeigt hat. Flammen züngelten auf dem Waldboden, als ein Freizeitsportler gegen 9 Uhr nahe des Lüneburger Damms in Richtung des Altwarmbüchens Sees joggte und beim Passieren des ortsnahen Gehölzes einen Flächenbrand entdeckte. Per Notruf 112 ließ der Mann die Feuerwehr alarmieren. Elf Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen löschten mit drei D-Rohren den circa 80 Quadratmeter großen brennenden Bereich – gegen 11 Uhr war der Einsatz unter Leitung von Christian Reinhart beendet und die Gefahr gebrannt. Dazu wurden circa 12.000 Liter Wasser aus einer Wasserentnahmestelle des TuS Altwarmbüchen benötigt.

Von Martin Lauber