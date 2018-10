Altwarmbüchen

Unverrichteter Dinge musste in Altwarmbüchen ein Einbrecher wieder abziehen: Er hatte versucht, die Tür eines Einfamilienhauses an der Seerosenstraße aufzuhebeln. Ohne Erfolg. Die Tat geschah bereits am Freitag in der Zeit zwischen 9.55 und 12.10 Uhr. Wie hoch der Schaden an der Eingangstür ist, teilte die Polizei nicht mit. Sie bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer