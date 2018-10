Altwarmbüchen

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 16.30 und 20.30 Uhr in ein Wohnhaus in Altwarmbüchen eingedrungen. Dazu brachen sie an dem Einfamilienhaus an der Hannoverschen Straße nahe der Einmündung des Birkenweges die Terrassentür auf. Beim Durchsuchen der Räume fielen den Tätern Schmuck und etwas Geld in die Hände. Zeugen sollten sich mit der Polizei in Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, in Verbindung setzen.

Von Frank Walter