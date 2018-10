Altwarmbüchen

Zu einem eher ungewöhnlichen Unfall wurde die Polizei am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr in Altwarmbüchen gerufen. Ein 68-jähriger Mann hatte mit seinem Elektro-Rollstuhl eine 77-jährige Fußgängerin angefahren. Diese war mit ihrem Rollator auf dem Bürgersteig an der Hannoverschen Straße unterwegs. Die alte Dame stürzte und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Aussage der Polizei war der Fahrer des maximal sechs Stundenkilometer schnellen E-Mobils unachtsam und hat den Unfall verschuldet.

Von Thomas Oberdorfer