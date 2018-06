Altwarmbüchen/Isernhagen H.B

Unbekannte haben bereits am Wochenende an der Opelstraße in Altwarmbüchen einen Autoanhänger im Wert von rund 3000 Euro gestohlen. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, an. Der zweiachsige Anhänger des Herstellers Eduard mit blauer Plane stand auf dem Gelände des Möbelmarktes Höffner. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat Großburgwedel wenden.

Ebenfalls auf Hinweise angewiesen ist die Polizei zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl im Gewerbegebiet Isernhagen H.B. Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen versuchten Unbekannte, eine Tür zu Firmenräumen an der Stahlstraße aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Von Frank Walter