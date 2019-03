Altwarmbüchen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Altwarmbüchen das Airbag-Lenkrad eines geparkten Wagens ausgebaut und gestohlen. Der weiße Fünfer-BMW stand am Mittwoch gegen 17 Uhr noch unbeschädigt an der Füllenfeldstraße. Am Donnerstag gegen 7.10 Uhr wurde dann entdeckt, dass Diebe eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Lenkrad entwendet hatten. Der Schaden beträgt rund 2700 Euro.

Auch ein zweiter Wagen in Altwarmbüchen wurde beschädigt, allerdings durch einen Unfall, nach dem der Verursacher flüchtete. Diese Straftat ereignete sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 11.15 Uhr, nicht weit entfernt an der Königsberger Straße. Die Kratzer am Heck des grauen Audi A3 entstanden nach Vermutungen der Polizei beim Ein- oder Ausparken eines anderen Autofahrers.

Die Polizei in Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, hofft nun zu beiden Taten auf Zeugenhinweise.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter