Altwarmbüchen/Großburgwedel

Zehn Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen haben am frühen Sonntagmorgen einen Autobrand auf der A7 gelöscht. Um 5.35 Uhr erfolgte die Alarmierung, in zwei Fahrzeugen eilten die ehrenamtlichen Retter auf die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Altwarmbüchen und Großburgwedel war ein BMW vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle stand der Wagen bereits komplett in Flammen. Mit rund 1000 Litern Wasser konnte die Feuerwehr Altwarmbüchen das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, der Fahrer hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Gegen 6.50 Uhr waren die Retter zurück im Feuerwehrhaus.

Von Frank Walter