Hemmingen

Ob Puppen oder Kuscheltiere, Autos oder Bausteine: Die Hemminger Wunschbaumaktion 2017 endete mit strahlenden Kinderaugen. So soll es auch dieses Jahr wieder sein. Hemminger kaufen Geschenke für bedürftige Kinder aus dem Stadtgebiet.

Die Aktion der Projektgruppe „Nachbarn helfen Nachbarn“ der Bürgerstiftung Hemmingen und des Soziales Dienstes der Stadt läuft bereits im achten Jahr. 2017 kamen 131 Geschenke zusammen, teilt Claudia Rasch mit. Sie ist Projektleiterin bei „Nachbarn helfen Nachbarn“.

Am Prozedere hat sich Rasch zufolge nichts geändert: Die Zettel, die an den Wunschbäumen hängen, können Spender nehmen, um Kindern aus bedürftigen Familien zu Weihnachten eine Freude zu machen. Auf jedem Zettel steht der Vorname, das Alter und der Wunsch im Höchstwert von 25 Euro. Der Spender kauft das Geschenk, verpackt es und gibt es in der Stadtbücherei in Hemmingen-Westerfeld ab. Sie ist montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Letzter Abgabetermin ist am Donnerstag, 13. Dezember.

Die Geschenke werden in der Zeit von Montag bis Mittwoch, 17. bis 19. Dezember, im Kinderpark der Trinitatisgemeinde in Hemmingen-Westerfeld an die Eltern der bedürftigen Jungen und Mädchen überreicht.

Die Wunschzettel hängen von Freitag, 30. November, bis Donnerstag, 13. Dezember, an den Bäumen in der Stadtbücherei und am Gartencenter Glende an der Göttinger Landstraße in Hemmingen-Westerfeld. Die Wunschzettel können sich Kinder oder ihre Eltern bis Donnerstag, 22. November, in der Abteilung Jugend, Soziale Dienste und Senioren im Rathaus abholen. Es kann aber auch sein, dass die Stadt der Familie den Zettel bereits per Post zugeschickt hat. Der ausgefüllte Wunschzettel kann im Rathaus abgegeben oder in einem frankierten Briefumschlag an die Stadtverwaltung geschickt werden, beides bis 22. November. Die Verwaltung prüft dann, ob alle Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllt sind.

Von Andreas Zimmer