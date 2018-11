Hemmingen

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in Hemmingen öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen

Sonnabend, 15. Dezember 2018, von 15 bis 21 Uhr. Sonntag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr.

Holzhütten schaffen eine gemütlich-rustikale Atmosphäre und laden zum Verweilen ein. Es gibt von Holzarbeiten über Töpferkunst bis zu Schmuckstücken auch allerlei Kleinigkeiten für Zuhause oder als Geschenkidee. Glühwein, Kakao, Punsch zum Aufwärmen oder Craftbeer aus der Umgebung. Für das leibliche Wohl werden diverse Leckereien Angeboten. Auch einige Anlieger am Platz versorgen die Besucher mit allerlei Köstlichkeiten. Im Weihnachtscafé im Bürgersaal werden wieder Kuchen- und Tortenspenden zugunsten eines gemeinnützigen Hemminger Vereins angeboten. An beiden Tagen richtet die Jugendpflege ein Erlebniszimmer ein: Kerzen gießen, Fühlkisten mit diversen Inhalten, „Magic Box“ – ein mobiler Escaperoom (Rätselbox), Weihnachtsbasteleien und andere tolle Sachen bieten ein Erlebnis für Jung und Alt. Für den krönenden Abschluss am Sonntagabend sorgt eine Feuershow auf dem Platz, die die letzten dunklen Gedanken vertreiben soll.

Arnum: Weihnachtsmarkt am Arnumer See

Sonnabend, 15. Dezember 2018, von 15 bis 21 Uhr. Sonntag, 16. Dezember, von 12 bis 19 Uhr.

Zum ersten Mal findet der Weihnachtsmarkt am Arnumer See statt. An den weihnachtlich geschmückten Ständen gibt es Kleinkunst, Bratwurst, Eierpunsch und vieles mehr.

Hiddestorf: Weihnachtsmarkt rund um die Nikolaikirche

Sonnabend, 1. Dezember 2018, ab 14.30 Uhr.

Zum 16. Mal feiert die Dorfgemeinschaft rund um die Nikolaikirche ihren Weihnachtsmarkt. Ob Glühwein oder Bratwurst: Den Besuchern soll es an nichts mangeln.

(Hinweis: Es liegen noch nicht alle Termine vor. Diese Liste wird fortlaufend ergänzt.)

Von Anna Beckmann und Carina Bahl