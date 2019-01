Arnum

Am Moulineauxplatz in Arnum ist ein Auto beschädigt worden. Der oder die Unbekannte beging Unfallflucht. Die Polizei spricht von einem „erheblichen Sachschaden“, konnte aber zur genauen Summe noch keine Angaben machen.

Der Opel Meriva war in der Zeit von Donnerstag, 17. Januar, 20 Uhr, bis Freitag, 18. Januar, 8.30 Uhr, in Höhe des Hauses Nummer 1 geparkt. Jemand demolierte das Auto und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich in der Polizeistation in Arnum zu melden, Telefon (05101) 852707, oder im Kommissariat in Ronnenberg. Dieses ist unter der Rufnummer (05109) 517115 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer