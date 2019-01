Harkenbleck/Devese

Der Anblick irritiert: Zwei Personen in großen, grünen Anzügen gehen in einer Winterlandschaft über ein Feld in Harkenbleck. Doch Frost ist kein Hinderungsgrund für die Ortsfeuerwehr geplante Übungen abzusagen. So probten die Ehrenamtlichen am Sonntag einen Gefahrguteinsatz in Chemikalienschutzanzügen und mit Atemschutz. Dazu hatten sie ein Paket mit vermeintlich explosivem Inhalt an einem Feldweg zu begutachten.

„Es war der letzte Einsatz bei dem Übungsdienst“, erläuterte Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth. „Thema war die Einleitung von Erstmaßnahmen bei Einsätzen im eigenen Ort.“ Die Übungsdienstleiter Annika Hillert und Lennart Fieguth hatten für die beiden Gruppen jeweils drei Einsätze vorbereitet sowie den abschließenden gemeinsamen Gefahrguteinsatz. Sebastian Hillert koordinierte alle Einsätze in der Übungsleitstelle, wobei die Harkenblecker den Mannschaftstransportwagen der Ortsfeuerwehr Devese nutzen konnten.

Schließlich öffnete die Feuerwehr noch ein ganz anderes Paket: eines mit Grillgut, denn bei einem Grillen am Gerätehaus ließen die 19 Ehrenamtlichen nach etwa zwei Stunden den Dienst ausklingen.

Von Andreas Zimmer