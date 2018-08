Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Die Polizei hat am Sonnabend Schulwege kontrolliert. Anlass war der Tag der Einschulung. An der Aktion waren Beamte des Kommissariates Ronnenberg sowie jene der Polizeistationen Hemmingen, Gehrden und Wennigsen sowie des Ordnungsamtes Ronnenberg beteiligt.

Wie Kommissariatsleiter Christoph Badenhop am Montag mitteilte, hatten in den Grundschulen Arnum und Hemmingen-Westerfeld insgesamt zwei Fahrer im absoluten Halteverbot geparkt. Ebenfalls zwei Parkverstöße gab es in Empelde. Dort waren zudem mehrere Kinder nicht richtig gesichert. In Gehrden war ein Kind nicht ausreichend gesichert. Keine Verstöße wurden an den Grundschulen Ronnenberg und Wennigsen verzeichnet.

Christoph Badenhop erläuterte, dass es von den Eltern viele positive Rückmeldungen zu der Aktion gegeben habe. „Die zuständigen Beamten sagten allerdings, dass sie aus ihrer Sicht nicht erfolgreich gewesen sei. Das wäre sie erst, wenn die Polizei keinerlei Verstöße festgestellt hätte“, sagte Badenhop. Die Polizei will ähnliche Kontrollen unangekündigt fortsetzen.

Sie hatte bereits zu Beginn des Schuljahres am Donnerstag auch vor Hemminger Schulen kontrolliert, insbesondere wegen der sogenannten Elterntaxis, bei denen Eltern ihre Kinder am liebsten bis vor den Klassenraum fahren würden. Die Polizei erwischte sechs Temposünder. Einmal wurde falsch geparkt.

Von Tobias Lehmann