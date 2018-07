Hiddestorf

Der Wiesenweg in Hiddestorf ist von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 3. August, wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Regiobus wird in der Zeit die Haltestellen Ihmer Straße und Auf der Masch nicht bedienen. Das teilt Sprecher Tolga Otkun mit. Für die Regiobuslinie 366 entfallen die Haltestellen ersatzlos. Für die Linie 360 wird auf der Hauptstraße in Höhe der Einmündung „Auf den Äckern“ eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Von Tobias Lehmann