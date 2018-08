Arnum

Musik, Ehrungen und kulinarische Köstlichkeiten: Die Besucher des Musikfrühschoppens der Sportlichen Vereinigung (SV) Arnum am Sonntag, 19. August, erwartet auf der Anlage an der Hiddestorfer Straße ein auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm. Beginn ist um 11 Uhr. Interessierte Gäste können bereits ab 10 Uhr drei VGH-Fußball-Jugendturniere der Altersklasse U7 bis U9 besuchen.

Für die Musik sorgen die Bands Nanos und B“ARNUM“IA. Die Nanos präsentieren Lieder aus den Bereichen Rock und Pop mit eigener Interpretation. B“ARNUM“IA widmet sich der bayerischen Biergartenmusik und der böhmisch-mährischen Blasmusik. Zudem werden außergewöhnliche Leistungen der jugendlichen Sportler des Vereins geehrt.

Der Verein bietet eine Tombola mit vielen Preisen an, unter anderem Eintrittskarten für Spiele von Hannover 96 und den Handball Recken TSV Hannover-Burgdorf sowie handsignierte Bälle der Mannschaft von Hannover 96. Für die jüngeren Besucher sind zwei Hüpfburgen und ein Spielparcours aufgebaut. Zudem kann auf eine Torwand geschossen werden.

Die Arnumer Hobbyköche bieten Kartoffelpuffer mit Lachs oder Apfelmus an. Zudem gibt es Bratwurst und Pommes sowie ein großes Kuchenbüfett. Im Anschluss an den Frühschoppen spielt ab 15 Uhr die 1. Fußball-Herren gegen den SV Ihme-Roloven und hat dort die Chance, die dritte Pokalrunde zu erreichen.

Von Tobias Lehmann