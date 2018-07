Nachrichten Laatzen/Hemmingen/Pattensen - Projektchor probt für Weihnachtsoratorium Der Projektchor der Region Hannover sucht Sängerinnen und Sänger. Einstudiert wird das Weihnachtsoratorium von Bach. Die Proben beginnen am 8. August, die Aufführung ist am 6. Januar 2019.

Adventsstimmung in der Michaeliskirche in Hannover-Ricklingen. Hier soll der Projektchor am 6. Januar 2019 auftreten. Quelle: Philipp von Ditfurth 2 Fotos im Dossier