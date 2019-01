Hemmingen-Westerfeld

Mit einem Messer bewaffnet haben zwei maskierte Männer am helllichten Tag vor der Haustür einer 92-Jährigen in Hemmingen-Westerfeld gestanden. Als die Seniorin nach dem Klingeln die Tür des Einfamilienhauses an der Straße Börie öffnete, bedrohten die beiden Unbekannten sie und verlangten Geld. Nachdem sie es geholt hatte, flüchtete das Duo zu Fuß.

Die Polizei sei kurz nach dem Überfall gegen 11.30 Uhr alarmiert worden, sagte ein Polizeisprecher, doch die Fahndung brachte die Beamten nicht auf die Spur der Täter. Die beiden Räuber waren etwa 1,70 Meter groß und von athletischer Statur. Sie trugen dunkle Kleidung und waren dunkel maskiert.

Nähere Angaben, warum die beiden Männer an diesem Haus geklingt haben und wie der Überfall genau ablief, sind noch nicht bekannt. Es vergingen einige Minuten, bis die Täter flüchteten – in welche Richtung, ist unklar. Verletzungen hat die 92-Jährige nicht davon getragen, sie stand aber unter Schock. Zur Höhe des Bargeldes und zum Aussehen des Messers machte die Polizei keine Angaben.

Die Straße Börie liegt in einem Wohngebiet und zweigt in Höhe der KGS von der viel befahrenen Berliner Straße ab. Von der Börie aus gelangt man in drei weitere Straßen: Grevenbleck, Im Dorffeld und Fuchsbachweg. Über alle diese Straßen können die Täter geflüchtet sein.

Nun hofft die Polizei auf die mögliche Zeugen und Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1095555 entgegen.

Von Andreas Zimmer