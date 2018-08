Hemmingen-Westerfeld/Devese

Auf drei Gottesdienste am Wochenende macht die Trinitatiskirchengemeinde aufmerksam. Am Sonntag, 26. August, ist der Kinder- und Jugendchor Quilisma aus Springe zu Gast. Für Sonnabend, 25. August, ist ein Sommergottesdienst in der Deveser Kapelle vorgesehen und am Sonntag in der Kapelle Hemmingen-Westerfeld.

Sonnabend, 17 Uhr: „Der Sommer spannt die Segel“ ist der Gottesdienst in der Kapelle in Devese betitelt. Die Teilnehmer singen Sommerlieder aus dem Gesangbuch. Die Gestaltung übernimmt Pastor Peter Beyger.

Sonntag, 8.30 Uhr: Der Gottesdienst in der Kapelle im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld beginnt am Morgen. Unter dem Motto „Der Sommer spannt die Segel“ singt die Gemeinde mit Pastor Peter Beyger sommerliche Lieder aus dem Gesangbuch.

Sonntag, 10 Uhr: Der preisgekrönte Quilisma-Chor unter der Leitung von Keno Weber gestaltet den Gottesdienst in der Trinitatiskirche am Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld. Die jungen Sänger, die jüngst erst ein Abendkonzert in der Kathedrale St. Paul‘s in London gegeben haben, tragen Stücke von Henry Purcell vor, englischer Komponist aus der Barockzeit, sowie von Felix Mendelssohn Bartholdy aus Deutschland, dessen Stil Klassik und Romantik verbindet und der als „Mozart des 19. Jahrhunderts“ gilt. Zudem stehen Werke von György Orbán, einem ungarischen Komponisten der Gegenwart, auf dem Programm und eine Chorbearbeitung des Hits „Viva la Vida“ der englischen Band Coldplay. Die Predigt hält Pastor Peter Beyger. Der Chorauftritt gehört zum Kunstsommer der Gemeinde. Der Hemminger Künstler Martin Sander stellt zurzeit in der Kirche aus. Nach dem Gottesdienst verweilen die Besucher beim Kirchkaffee.

Von Andreas Zimmer