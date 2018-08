Hemmingen

Ja, ist denn schon wieder Rübenlauf? Noch nicht ganz, erst am Sonntag, 23. September, aber am Donnerstag, 23. August, gibt es bereits einen Probelauf. Allerdings hat sich die Route geändert, teilt die Laufsparte des Sportvereins Eintracht (SVE) Hiddestorf mit.

Zwischen Hemmingen-Westerfeld und Devese müssen die Läufer einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Der Grund dafür ist der Bau der B-3-Ortsumgehung. Für nächstes Jahr kündigt der Verein wegen des Trassenbaus eine „grundlegend umgestalteten“ Lauf an.

Beginn am 23. August ist um 18 Uhr am Sportplatz an der Ihmer Straße in Hiddestorf. Wer für die Anfahrt ein Navigationsgerät nutzt, gibt „Hemmingen“ und „Arnumer Landwehr 10“ ein. Am Sportplatz wird die Gruppe gegen 20.30 Uhr zurückerwartet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Beim Probelauf können Mitglieder und Gäste dabei sein – und auch, wer noch nicht für den Lauf im September angemeldet ist. „Etwas Lauf- und Langstreckenerfahrung sollte man jedoch mitbringen“, betont die Sparte in ihrer Mitteilung. Der Probelauf sei kein Wettkampf, sondern ein gemeinsamer Lauf in leistungsgerechten Gruppen und in lockerem Tempo. „Die Teilnehmer sollen die Schönheiten der Strecke genießen und sich den leicht veränderten Streckenverlauf einprägen können.“ Getränke werden an speziellen Stationen oder durch Radfahrer gereicht. Wer abbrechen will oder muss, wird in einem Begleitfahrzeug zurückgebracht. Möglichkeiten zum Duschen sind auf dem Sportplatz vorhanden.

Der Halbmarathon führt durch alle sieben Hemminger Stadtteile und das Bürgerholz. Für alle, die es lieber etwas kürzer wollen, werden Strecken über 5 und 10 Kilometer angeboten. Die jungen Aktiven bis zwölf Jahre können sich auf den sogenannten Möhrchenlauf über 1,4 Kilometer freuen - ohne Zeitnahme und Ergebnisliste, aber mit Medaillen und Urkunden für alle. Die 5-Kilometer-Walking- und Nordic Walking-Strecke ermöglicht auch weniger Trainierten die Teilnahme. Bis auf den Möhrchenlauf wird die Zeit durch einen Chip erfasst. Der SVE erläutert: „Das kommt insbesondere denjenigen entgegen, die auf der vom Niedersächsischen Leichtathletik-Verband vermessenen und bestenlistenfähigen 10-Kilometer-Strecke eine sekundengenaue und verzögerungsfreie Bruttozeitmessung im Ziel erwarten.“

Der Volkslauf zählt nach SVE-Angaben zu den großen Breitensportveranstaltungen in Hannover und Umgebung. Das Motto: „Von Läufern erdacht – für Läufer gemacht!“

Nähere Informationen erteilt Lauftreff-Leiter Jürgen Haß unter der Telefonnummer (0 51 01) 5 86 98 23, E-Mail: juergen.hass@laufend-lebens-freu.de. Er sammelt auch Anmeldungen für den Probelauf. Weitere Informationen gibt es im Internet auf ruebenlauf.de.

Von Andreas Zimmer