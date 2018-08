Hemmingen/Sehnde/Seelze

Stummfilm trifft auf moderne Sounds: Die Region lädt in den Reihen Hörregion und Gartenregion Hannover zu Veranstaltungen in Hemmingen, Seelze und Sehnde ein. Dabei wird ein Stummfilm aus den zwanziger Jahren gezeigt und von den DJanes Cannelle und Kay Le Fay aus dem Club Feinkost Lampe in Hannover mit elektronischen Beats unterlegt.

Noch etwas Besonderes: Der Film gehört zum Projekt Cinema del Sol, dem solaren Wanderkino der Region Hannover, das 2017 sein Debüt hatte. Das bedeutet, das er mit reiner Sonnenenergie projiziert wird. Der Film ist am Mittwoch, 15. August, im Strandbad in Hemmingen-Westerfeld zu sehen sowie am Freitag, 17. August, im Waldbad in Sehnde und am Mittwoch, 22. August, im Kulturzelt in Seelze. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr. Für die Veranstaltungen in Hemmingen-Westerfeld und Sehnde ist der Eintritt frei. Die Vorführung in Seelze kostet 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse.

In Hemmingen-Westerfeld und Sehnde wird der Film „Menschen am Sonntag“ aus dem Jahr 1930 gezeigt. Regie haben die späteren Hollywood-Größen Robert Siodmak und Edgar Georg Ulmer geführt. Das Drehbuch schrieb der mehrfach Oscar prämierte Billy Wilder. Der Film zeigt zwei Männer und zwei Frauen, die sich an einem Sonntag am Wannsee treffen. Das Besondere ist, dass er fast ausschließlich in der Stadt und in der Natur und nicht im Studio gedreht wurde.

Im Kulturzelt in Seelze wird die digital restaurierte Fassung des Films „Varieté“ aus dem Jahr 1925 präsentiert. Regisseur Ewald André Dupont prägte mit dem Film die Bildsprache vieler späterer Zirkusfilme. Stummfilmstar Emil Jannings spielt einen Artisten, der zwischen Liebe und Hass aufgerieben wird.

Von Tobias Lehmann