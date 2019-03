Arnum

Zwei Jugendliche haben am Montag gegen 15 Uhr am Grasweg in Arnum einen Unfall mit einem Aufsitzmäher verursacht und sind auf diesem geflüchtet. Zeugen verfolgten sie. Das teilt das auch für Hemmingen zuständige Polizeikommissariat Ronnenberg mit.

Die beiden 14 bis 16 Jahre alten männlichen Jugendlichen fuhren mit dem Mäher gegen den Zaun eines Grundstücks und beschädigten diesen. Anschließend flüchteten sie auf dem Mäher in Richtung Hiddestorfer Straße. Zeugen verfolgten sie. Auf dem Parkplatz des Freibads Arnum ließen die beiden Jugendlichen den Mäher zurück und konnten zu Fuß entkommen. Nach Aussagen der Zeugen hat einer von ihnen dunkle, lockige Haare und dunkle Kleidung getragen. Der zweite Jugendliche habe ein helles Cappy und eine dunkelblaue Jacke getragen.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen für die Tat. Ebenfalls noch unbekannt ist der Eigentümer des Aufsitzmähers. Die Polizei hat das Gefährt sichergestellt. Zeugen melden sich beim Kommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 51 71 15 oder in der Polizeistation Hemmingen unter der Rufnummer (05101) 85 27 07.

Von Tobias Lehmann