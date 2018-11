Hemmingen-Westerfeld

Besucher müssen sich am Sonntag, 18. November, auf verkürzte Öffnungszeiten im Büntebad in Hemmingen-Westerfeld einstellen. Da die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ihre Vereinsmeisterschaften in dem Hallenbad an der Hohen Bünte austrägt, wird es für andere Gäste bereits ab 13.30 Uhr geschlossen.

Es ist sonntags ab 9 Uhr geöffnet. Wer lieber am Sonnabend ins Bad möchte: Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 19 Uhr. zer

Von Stephanie Zerm