Das Akkordeon-Orchester Hannover spielt am Sonntag, 31. März, gemeinsam mit der Bigband der St. Ursula-Schule in der Oberricklinger St. Thomas-Kirche. Das Konzert beginnt um 15 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten gibt es in der Zauberblume in Harkenbleck, Arnumer Str. 2.